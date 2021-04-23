اليوم السابع
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الصحة: التحلل من الإجراءات الاحترازية يرفع خطر الإصابة بكورونا

الجمعة، 23 أبريل 2021 08:56 م
الصحة: التحلل من الإجراءات الاحترازية يرفع خطر الإصابة بكورونا كورونا
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة لشؤن الطب الوقائى أن شهر رمضان المعظم يشهد كثيرا من أعمال التسوق والعزومات والتزارو، وهو أمر خطر فى ظل جائحة كورونا، مؤكدا ضرورة الحرص على التباعد الجسدى وارتداء الكمامات والتطهير المستمر للأسطح والنظافة الشخصية منعا للعدوى .

وحذر الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل الوزارة لشؤن الطب الوقائى فى تصريحات لليوم السابع من التسوق فير الآمن بدون إجراءات احترازية ووقائية، وكذلك إرجاء العزومات والمناسبات أو تنفيذها مستوفية كل الإجراءات الوقائية والاحترازية منعا للعدوى المحتملة. وتابع: التحلل او التخلي عن الإجراءات يرفع خطر الإصابة بكورونا.  

وشدد علي أهمية ارتداء الكمامة للحاصلين علي لقاح كورونا، لافتا إلى أنه يتم التوسع في تطعيمات كورونا في 350 مركزا بالجمهورية، وتابع : اللقاح آمن وفعال وعلينا الحصول علية جميعا والاعراض الجانبية بسيطة وليست خطرة. وأوضح: لابد عند الحصول على اللقاح ألا يكون هناك أي تخلي عن الإجراءات الاحترازية وقال: زمن الحصول على اللقاح لا يتخطى الـ10 دقائق، كما أن هناك استعداد لزيادة مراكز الحصول على اللقاح وأشار إلى أن الحصول على اللقاح اختياري ويتوجه المواطن للحصول عليه بكامل إرادته.


الصحة

كورونا

الاجراءات الاحترازية

لقاح كورونا

اليوم السابع بلس

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