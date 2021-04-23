التعليم العالى: لا نية لتأجيل الدراسة بالجامعات ..وتشديد الإجراءات الاحترازية

كتب محمد صبحى

نفى مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى، عن وجود أي نية لتأجيل الدراسة بالجامعات خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات غدا، مؤكدا استمرار الدراسة وامتحانات الفصل الدراسى الثانى، وأن اجتماع غدا السبت ليس اجتماعا طارئا ولكن اجتماع دورى للمجلس الأعلى للجامعات ينعقد بصورة شهرية وسيتم مناقشة الأجندة الدورية المعده سابقا للاجتماع .

وأكد المصدر فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن ما يتم ترديده عبر وسائل التواصل الاجتماعى بشأن تعليق الدراسة أو تحويل امتحانات الفصل الدراسى الثانى لأبحاث شائعات لا أساس لها من الصحة والدراسة مستمرة مع تشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

وكان مجلس الجامعات الخاصة والأهلية عقد اجتماعه الدوري، ظهر الثلاثاء الماضى ، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس.

ووجه وزير التعليم العالي، بالتشديد فى تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس والمعامل، وتقليل الزمن المخصص للمحاضرات وتواجد الأستاذة والعاملين بنسب تسمح بسير العملية التعليمية، مع مراعاة استخدام التعليم عن بُعد كلما أمكن؛ لتقليل تواجد الطلاب بالجامعات.