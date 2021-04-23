التعليم توجه المدارس بتطبيق الإجراءات الاحترازية بامتحان أبريل لطلاب النقل

كتب محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات والإدارات التعليمية، بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على الطلاب أثناء تأدية امتحان شهر أبريل المجمع لطلاب النقل المقرر أن ينطلق 26 من أبريل الجارى، بالتنبيه على المدارس بعدم التهاون فى الإجراءات فى إطار الحرص على صحة الطلاب ومكافحة العدوى، مع تفعيل غرف العزل فى المدارس.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أنه منعا للشائعات ومن أجل تأكيد المعلومات للأولياء الأمور والطلاب فإن امتحانات شهر أبريل للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى وكذلك الأول والثانى الثانوى سوف تعقد كما أعلنا منذ شهر ونصف فى الأسبوع المقبل فى أيام 26 و27 و28 أبريل بنظام الامتحانات المجمعة للتقليل من عدد مرات الحضور وباتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.