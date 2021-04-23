اليوم السابع
Ads
الجمعة، 23 أبريل 2021 12:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. الخميس 29 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء

الجمعة، 23 أبريل 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الخميس 29 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء ذكرى تحرير سيناء
إعداد – أسامة عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:


الصحة: إرسال رسائل نصية للمواطنين لمتابعة قرارات العلاج على نفقة الدولة

الصحة: عدد من تم تطعيمهم فى مصر حتى الآن بلقاح كورونا 525 ألف مواطن

الخميس 29 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء بدلا من 25 أبريل

الصحة للمواطنين: توجهوا للمستشفى عند الشعور بأعراض كورونا أو اتصلوا بـ105

طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان التقنى لاختبار سعة الشبكات بالمدارس

التضامن تعلن صرف الدعم الاستثنائى لـ2696 مرشدا سياحيا تخلفوا عن المواعيد الأحد

الكهرباء تعلن الانتهاء من تركيب 115 ألف عداد كودى حتى الآن

الصحة تحذر من الاقتراب ممن يظهر عليهم أعراض العطس والسعال

التعليم تتيح نماذج استرشادية لامتحانات شهر أبريل لصفوف النقل

700 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بجنوب سيناء

 


أخبار × 24 ساعة

الصحة

كورونا

لقاح كورونا

اجازة رسمية

عيد تحرير سيناء

الثانوية العامة

التربية والتعليم

التضامن

امتحانات شهر أبريل

الكهرباء

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة