أخبار × 24 ساعة.. الخميس 29 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء

إعداد – أسامة عبد الحميد

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:



الصحة: إرسال رسائل نصية للمواطنين لمتابعة قرارات العلاج على نفقة الدولة



الصحة: عدد من تم تطعيمهم فى مصر حتى الآن بلقاح كورونا 525 ألف مواطن



الخميس 29 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء بدلا من 25 أبريل



الصحة للمواطنين: توجهوا للمستشفى عند الشعور بأعراض كورونا أو اتصلوا بـ105



طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان التقنى لاختبار سعة الشبكات بالمدارس



التضامن تعلن صرف الدعم الاستثنائى لـ2696 مرشدا سياحيا تخلفوا عن المواعيد الأحد



الكهرباء تعلن الانتهاء من تركيب 115 ألف عداد كودى حتى الآن



الصحة تحذر من الاقتراب ممن يظهر عليهم أعراض العطس والسعال



التعليم تتيح نماذج استرشادية لامتحانات شهر أبريل لصفوف النقل



700 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بجنوب سيناء



