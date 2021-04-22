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طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان التقنى لاختبار سعة الشبكات بالمدارس

الخميس، 22 أبريل 2021 10:53 ص
طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان التقنى لاختبار سعة الشبكات بالمدارس طلاب الثانوية أثناء تأدية الامتحان التجريبى
كتب محمود طه حسين

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بدأ طلاب الثانوية العامة أداء الامتحان التجريبي فى آخر يوم لامتحان شهر أبريل الجارى، لاختبار سعة الشبكات فى المدارس الثانوى، حيث يؤدى الطلاب الامتحان التجريبى على الشبكات الإنترنت والخوادم.
 
وشهدت بعض المدارس إقبال ضعيف  من قبل الطلاب للمشاركة فى الاختبارات التجريبية، حيث يؤدى الطلاب الامتحان عبارة عن بعض الأسئلة الاستبيانية فقط بعيدة عن المنهج الدراسى الثانوية العامة.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت نجاح تجربة الاختبار التقني التجريبي الأول لطلبة الثانوية العامة في يومه الأول الذى عقد الأحد 18 أبريل الجارى، كأول تجربة لقياس كفاءة الشبكات الداخلية بالمدارس وخطوط الربط" الفايبر"، لرصد جميع الملاحظات والعمل على حلها.
 
وأوضحت الوزارة أن 574 ألف طالب وطالبة استطاعوا الدخول على منظومة التحديثات الخاصة بأجهزة التابلت للتأكد من سلامتها وفحصها، فضلاً عن إجراء اختبارات تقنية للخوادم الموجودة بالمدارس "local" وكذلك المتاحة على "cloud" الحوسبة السحابية، مع قياس كفاءة شرائح البيانات "4G"، الموجودة لدى الطلاب، إضافة إلى التأكد من صلاحية التابلت ووصول التحديثات، وحل أى مشكلات فى الأجهزة عن طريق فريق الدعم الفنى الموجود فى المديريات التعليمية.
 
وأشارت الوزارة إلى أنه تم فحص أجهزة الطلاب والشبكات خلال اليوم الثاني أمس الثلاثاء 20 أبريل وغدا الخميس 22 أبريل الجاري، للوصول إلى أفضل أداء خلال امتحان نهاية العام.
 
وبينت الوزارة أن الهدف من الاختبار التجريبي الحالي ليس نوعية الأسئلة أو الجزء الأكاديمي وإنما الاطمئنان على التابلت وبمثابة محاكاة للأدوات والشبكات وكلمات المرور وكلمات السر التي يستخدمها الطلاب، فهو جزء لوجستي من حيث اختبار شرائح الواى فاى والشبكات والخوادم والسحابة والأحمال عليها.
 
 

التربية والتعليم

الامتحان التجريبى

الثانوية العامة

الاختبار التجريبى للثانوية العامة

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