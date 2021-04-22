الصحة: عدد من تم تطعيمهم فى مصر حتى الآن بلقاح كورونا 525 ألف مواطن

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة ، إن عدد من تم تطعيمهم في مصر حتى الآن بلقاح كورونا وصل إلى 525 ألف مواطن، موضحا أن الوزارة بدأت بكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والقطاع الطبي والسياحى والفئات الأكثر احتياجا لهذا اللقاح.

وأضاف رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة ، في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هناك زيادة عالمية بالإصابات بفيروس كورونا المستجد للأسبوع الخامس على التوالى منذ النصف الثانى من مارس الماضى، ووصلت نسبة الزيادة بحوالي 50 %.

ولفت رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة ، إلى أنه قبل النصف الثانى من مارس كان العالم يسجل ما بين 300 و 400 الفا إصابة يومية، ولكن بعد النصف الثانى من مارس، أصبح العالم يسجل ما بين 800 و870 ألف إصابة يومية ، لافتا إلى أن الأسبوعين الماضيين كانا أعلى معدل إصابات في أوروبا والأمريكتين.