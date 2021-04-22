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أخبار × 24 ساعة.. بدء موسم حصاد القمح.. والزراعة: المحصول يبشر بالخير

الخميس، 22 أبريل 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. بدء موسم حصاد القمح.. والزراعة: المحصول يبشر بالخير موسم حصاد القمح - أرشيفية
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، والتى نرصدها كالتالى:..
 

البابا تواضروس: الموجة الحالية من كورونا شديدة اهتموا بالكمامة وتناول الفاكهة

 
 

التعليم: امتحان الثانوية العامة التجريبى غدا لطلاب المدارس المزودة بالخوادم

 
الحكومة تبحث علاقات التعاون المشترك فى مجال الطيران المدنى مع الأشقاء الليبيين
 
مدبولى للسفير الصينى: نتطلع لسرعة تلقى الدفعات المتعاقد عليها من لقاح سينوفارم.. صور
 
القوات المسلحة تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان 1442 هـ
 
 

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