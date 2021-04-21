اليوم السابع
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التعليم: امتحان الثانوية العامة التجريبى غدا لطلاب المدارس المزودة بالخوادم

الأربعاء، 21 أبريل 2021 06:26 م
التعليم: امتحان الثانوية العامة التجريبى غدا لطلاب المدارس المزودة بالخوادم الامتحان التجريبى للثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن اليوم الثالث غدا للامتحان التجريبي الأول للثانوية العامة يخص أيضا طلاب المدارس الحكومية التي بها خوادم وشبكة انترنت عن طريق الفايبر حيث يتم اختبار سعة هذه الشبكات فقط نرجو عدم الدخول من local لأننا نختبر assessment وحدها.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت نجاح تجربة الاختبار التقني التجريبي الأول لطلبة الثانوية العامة في يومه الأول الذى عقد الأحد 18 أبريل الجارى، كأول تجربة لقياس كفاءة الشبكات الداخلية بالمدارس وخطوط الربط" الفايبر"، لرصد جميع الملاحظات والعمل على حلها.
 
وأوضحت الوزارة أن 574 ألف طالب وطالبة استطاعوا الدخول على منظومة التحديثات الخاصة بأجهزة التابلت للتأكد من سلامتها وفحصها، فضلاً عن إجراء اختبارات تقنية للخوادم الموجودة بالمدارس"local" وكذلك المتاحة على "cloud" الحوسبة السحابية، مع قياس كفاءة شرائح البيانات "4G"، الموجودة لدى الطلاب، إضافة إلى التأكد من صلاحية التابلت ووصول التحديثات، وحل أى مشكلات فى الأجهزة عن طريق فريق الدعم الفنى الموجود فى المديريات التعليمية.
 
وأشارت الوزارة إلى أنه تم فحص أجهزة الطلاب والشبكات خلال اليوم الثاني أمس الثلاثاء 20 أبريل وغدا الخميس 22 أبريل الجاري، للوصول إلى أفضل أداء خلال امتحان نهاية العام.
 
وبينت الوزارة أن الهدف من الاختبار التجريبي الحالي ليس نوعية الأسئلة أو الجزء الأكاديمي وإنما الاطمئنان على التابلت وبمثابة محاكاة للأدوات والشبكات وكلمات المرور وكلمات السر التي يستخدمها الطلاب، فهو جزء لوجستي من حيث اختبار شرائح الواى فاى والشبكات والخوادم والسحابة والأحمال عليها.

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الامتحان التجريبى للثانوية العامة

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