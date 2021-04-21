البابا تواضروس: الموجة الحالية من كورونا شديدة اهتموا بالكمامة وتناول الفاكهة

كتب: محمد الأحمدى

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى بداية عظته باجتماع الأربعاء الأسبوعي، اليوم، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد البابا تواضروس، خلال العظة، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، من ارتداء الكمامة وغسل الأيادى وأماكن التهوية وشرب المياه والأطعمة الطازجة وتناول الخضار والفواكه، وبخاصة فى الفترة المقبلة خلال صلوات أسبوع البصخة المقدسة وعيد القيامة المجيد.

وتابع قداسة البابا تواضروس: "أريد أن أعيد وأؤكد على الإجراءات التي نعيشها في فترة كورونا، الإجراءات الإحترازية والصحية الواجبة وأرجوكم انتبهوا لأن الموجة الحالية من فيروس كورونا موجة قوية وشديدة وهناك أعداد متزايدة من الإصابات، أرجو أن تلتزموا بأعداد محدودة لا تزيد عن 25% من سعة الكنيسة، اهتموا بالكمامة وغسل الأيدى والتباعد والتهوية الجيدة ولا تجلسوا فى أماكن مغلقة مدة طويلة، والإكثار من شرب الماء وتناول الأطعمة الطازجة وتناول الخضروات والفاكهة".

واختتم قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: "وبرغم حبنا لأسبوع الآلام يمكن أن تقوم الكنائس بتوزيع المناسبات على الشعب حتى لا يحدث تكدس ويتحقق التباعد، فالمهم أن نحافظ على صحتنا وصحة أولادنا وآبائنا وكل الموجودين، أرجوكم أن تأخذوا الأمر بمزيد من الجدية، نحن نسمع كل يوم عن انتقال الكثير من الأحباء وإصابة الكثيرين، والله ينجي الكثير من الناس، ربنا يحفظكم ويبعد كل شر وينقذ العالم من هذا الوباء من أجل بلادنا ومن أجل كل العالم".