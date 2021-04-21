اليوم السابع
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القوات المسلحة تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان 1442 هـ

الأربعاء، 21 أبريل 2021 04:29 م
القوات المسلحة تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان 1442 هـ القوات المسلحة تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان 1442 هـ
كتب زكى القاضى

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أكد الفريق أول  محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أن ذكرى العاشر من رمضان  يمثل أعظم انتصارات العسكرية المصرية العريقة، وتجسيداً لقوة الإرادة وحكمة القرار ورمزاً لالتفاف الشعب حول قواته المسلحة، لإعلاء الإرادة المصرية واسترداد العزة الوطنية وتحقق أكبر انتصار عسكرى للعرب فى العصر الحديث ، ووجه التحيه لجيل أكتوبر ولأرواح الشهداء الذين كانوا قدوة فى البسالة والفداء وأعلوا الإرادة الوطنية وحرروا الأرض وإستردوا لمصر عزتها وكرامتها ، مؤكداً أن رجال القوات المسلحة يعاهدون الله أن يظلوا مرابطين فى مواقعهم يواصلون الليل بالنهار لتظل القوات المسلحة دائما درعاً قوياً لمصر يحمى أمنها القومى ويصون مقدساتها وسلامة أراضيها، جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها اللواء أركان حرب عماد الدين محمد مهدى شاهين نيابة عنه، خلال الاحتفال الذى نظمته القوات المسلحة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان 1442 هـ .
 
بدأت مراسم الاحتفال بكلمة الدكتور طارق عبد الحميد أحد كبار رجال الدين بوزارة الأوقاف أكد فيها أن جنود الجيش المصرى البواسل سطروا صفحة مشهودة فى العاشر من رمضان ستظل ذكرى ملهمة ومصدر عزة وفخر للمصريين وصنعوا بدمائهم وتضحياتهم  إنجازاً يشهد به العالم أجمع ، حيث إستطاع الجيش المصرى فى هذا الشهر الكريم أن يضرب أروع الأمثلة فى تحدى الصعاب وتخطى المعوقات لإيمانهم الراسخ بنصر الله واختتم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم .
 
حضر الاحتفال عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدين بوزارة الأوقاف والأزهر الشريف .
القوات المسلحة تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان 1442 هـ (2)
 

 

القوات المسلحة تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان 1442 هـ (1)
 

 

 


القوات المسلحة

العاشر من رمضان

احتفال العاشر من رمضان

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