رئيسة البنك الأوروبي: القطاع الخاص والاقتصاد الأخضر محاور زيارتي لمصر

كتب محمد أسعد

قالت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن الاقتصاد الأخضر والشراكات مع القطاع الخاص تأتى على رأس أولوياتها أثناء زيارتها لمصر التى تجرى اليوم وغدًا.

نشرت باسو، في تغريدة على موقع تويتر، صور عدد من المشروعات المنفذة بالشراكة مع مصر، وهو مشروع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، كما نشرت صورا لنهر النيل وأهرامات الجيزة قائلة "واحدة من أولى زياراتي الفعلية لمصر كرئيس للبنك الأوروبي".

وأبدت رئيسة البنك الأوروبي، تطلعها لمقابلة الشركاء من الجهات المعنية والقطاع الخاص.

وأعادت الدكتورة رانيا وزيرة التعاون الدولي، نشر تغريدة رئيسة البنك الأوروبي معلقة "نتطلع إلى رحلة ثرية ومتنوعة لرئيسة البنك الأوروبي، وآفاق أوسع للتعاون المشترك بما يعزز التعافي الأخضر والشامل، ومزيد من الشراكات للقطاع الخاص".

وبدأت رئيسة البنك الأوروبي زيارتها لمصر اليوم الأربعاء، حيث استقبلها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس تقدم بالتهنئة إلى "باسو" على انتخابها كأول سيدة تشغل منصب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، معربا عن تقدير مصر للعلاقات المتميزة مع البنك، خاصةً في ضوء الدور الهام الذي قام به خلال السنوات الماضية كشريك في نجاح العملية التنموية في مصر.

كما أعرب الرئيس عن تطلع مصر لمواصلة مسيرة التعاون المثمر مع البنك الأوروبي، دعماً لأهداف مصر وأولوياتها التنموية، من خلال الاستراتيجية الجديدة للتعاون بين مصر والبنك للسنوات الخمس القادمة، وذلك في ضوء عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجاري تنفيذها في مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وضمن فعاليات الزيارة تفقدت رئيسة البنك الأوروبي برفقة وزيرة التعاون الدولي مسرعة الأعمال فلك ستارت ابس، إحدى مسرعات الأعمال، المدفوعة من شركة مصر لريادة الأعمال والابتكار، واستمعتا إلى عروض تقديمية من مسئولي شركات فلك ومصر لريادة الأعمال واي اف جي اي في للتكنولوجيا المالية.

وتستكمل باسو، زيارتها غدًا حيث يتم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك في المجالات ذات الأولوية التنموية للحكومة .