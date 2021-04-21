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الأوقاف: المصلون أظهروا وعيا غير مسبوقًا فى صلاة التراويح حتى الآن.. صور

الأربعاء، 21 أبريل 2021 10:31 م
الأوقاف: المصلون أظهروا وعيا غير مسبوقًا فى صلاة التراويح حتى الآن.. صور صلاة التراويح
كتب على عبد الرحمن

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نشرت وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، صورًا لصلاة التراويح لليوم العاشر على التوالي، فى عدد من المساجد بالقاهرة والمحافظات، مؤكدة أنها تظهر المظهر الحضارى للشعب المصرى ومدى التزام المصلين ووعيهم غير المسبوق بالضوابط والإجراءات الاحترازية التى وضعتها الوزارة لصلاة التراويح.
 
وقالت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم، إن رواد المساجد يؤكدون أن الدين والحضارة والإنسانية منبع النظافة والطهارة والجمال، وأن السلوكيات الصحيحة تبدأ من المسجد، مؤكدة أنها تثق فى وعى وثقافة رواد المساجد، وأن القيام على نظافة المساجد وتعقيمها عقب كل صلاة من أهم أولوياتنا فى هذه المرحلة، فيجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا فى خدمة بيوت الله (عز وجل)؛ محذرةً من التهاون بهذه الإجراءات أو بواحدة منها.
 
وضوابط الصلاة في المساجد وفقا لما أعلنته وزارة الأوقاف في وقت سابق هى:
1.ارتداء الكمامة.
2. اصطحاب المصلى الشخصي.
3. مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.
4. استمرار عدم فتح دورات المياه.
5. استمرار عدم فتح الأضرحة.
6. استمرار عدم السماح بأى مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها.
7. استمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة فى غير أوقات الصلاة الراتبة.
8. عدم السماح بإقامة أية موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها.
9. عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد.
10. السماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة دون إلقاء أى دروس أو خواطر دعوية.
11. بالنسبة لمصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة فلا مانع من فتحها لصلاة العشاء والتراويح لهن بشرط ملائمة المكان وتحت إشراف كامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية , وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق , وعدم قيام الواعظة بإلقاء أى دروس أو خواطر، أما الفتح فى جميع الصلوات فلا بد من توفر الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات بجدول مسبق معتمد من رئيس القطاع الديني.
12. قصر العمل بالمساجد على الصلاة، وخطبة الجمعة بما لا يزيد على عشر دقائق فى الخطبة على النحو المتبع.
13. استمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بما فى ذلك صلاة التراويح.
14. استمرار تعليق جميع الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه.
 
صلاة التراويح بأحد مساجد المحافظات
صلاة التراويح بأحد مساجد المحافظات

التزام المصلون بالإجراءات الاحترازية
التزام المصلون بالإجراءات الاحترازية

تحقيق التباعد بين المصلين
تحقيق التباعد بين المصلين

صلاة التراويح
صلاة التراويح

 


تعقيم المساجد

تعقيم مسجد

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صلاة التراويح

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