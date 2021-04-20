اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أبريل 2021 05:18 م
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حصاد الوزارات.. التضامن: 5 مليارات جنيه سنويا دعم نقدى لـ1.1 مليون من ذوى الإعاقة

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. التضامن: 5 مليارات جنيه سنويا دعم نقدى لـ1.1 مليون من ذوى الإعاقة نيفين القباج وزيرة التضامن
إعداد محمد صبحى

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شهدت دواوين الوزارات اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
 
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