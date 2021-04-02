أخبار × 24 ساعة.. التموين: تشغيل المخابز خلال شهر رمضان من 8 صباحًا لـ5 مساءً

إعداد – أسامة عبد الحميد

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:



التموين: تشغيل المخابز خلال شهر رمضان من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء



وزير الأوقاف: غلق أى مسجد لا يلتزم بالضوابط الاحترازية فى رمضان



الأوقاف: فتح مصليات النساء برمضان شرط وجود واعظات والالتزام بإجراءات الوقاية



وزير الأوقاف: غلق المساجد بعد الصلاة بـ10 دقائق خلال شهر رمضان..صور



"هيئة الدواء": توطين صناعة الأدوية للدولة المصرية مسألة أمن قومى



التعليم تتيح التقدم إلكترونيا للعمل كرؤساء كنترولات بامتحانات الثانوية العامة 2021



التعليم تعلن نسب الحضور بامتحان شهر مارس لطلاب النقل



التعليم تطالب المديريات بتجهيز اللجان لإجراء امتحانات الثانوية العامة الإلكترونية



التأمينات: صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس مع معاشات أبريل



التنمية المحلية توجه المحافظات بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا فى رمضان



وزيرة الصحة تعلن مد فترة الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال حتى غد الجمعة



