اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 أبريل 2021 04:30 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم تطالب المديريات بتجهيز اللجان لإجراء امتحانات الثانوية العامة الإلكترونية

الخميس، 01 أبريل 2021 03:11 م
التعليم تطالب المديريات بتجهيز اللجان لإجراء امتحانات الثانوية العامة الإلكترونية لجان امتحانات الثانوية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بسرعة تشكيل لجنة للاستعداد لامتحانات الثانوية العامة
 
وأكدت الوزارة فى خطاب لها، أن اللجنة تتكون من مسئول التطوير التكتولوجي بالإدارة التعليمية ومدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية ومسئول التطوير التكتولوجي بكل مدرسة ثانوية ومدير إدارة التعليم الثانوى بالإدارة، وذلك لإعداد كشوف 303 مقار الخاصة بلجان سير امتحانات الثانوية العامة.
 
وأوضحت الوزارة، تختص اللجنة بمراجعة الفصول المجهزة والصالحة للامتحانات الإلكترونية والمتصلة بالشبكة، وعدد الطلاب المقيدين بالمدرسة في الصف الثالث الثانوى، والفصول المجهزة والصالحة لإجراء الامتحانات بداخلها الحجرات الموجودة بالمدرسة وغير متصلة بالإنترنت ويمكن تجهيزها لأداء الامتحانات، على أن يتم تسليم الكشوف 303 بمقر لجان الإدارة التابعة للقطاع في موعد غايته 11 أبريل الجارى.

التربية والتعليم

امتحانات الثانويه العامه

الامتحانات الالكترونية

امتحانات الثانوية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم تتيح التقدم إلكترونيا للعمل كرؤساء كنترولات بامتحانات الثانوية العامة 2021

الخميس، 01 أبريل 2021 09:18 ص

التعليم تؤكد تسجيل 670 ألف طالب بالثانوية العامة لاستمارة التقدم للامتحانات.. والأعداد القليلة المتبقية تنتهى منها خلال الأسبوع الجارى.. الوزارة: 3 اختبارات تجريبية إلكترونية لتدريب الطلاب على الأسئلة

الخميس، 01 أبريل 2021 09:00 ص

التعليم: الامتحانات التجريبية للثانوية العامة هدفها تدريب الطلاب على الأسئلة

الثلاثاء، 30 مارس 2021 07:00 ص

أخطر 20 سؤال حول امتحانات الثانوية العامة.. فيديو

الإثنين، 29 مارس 2021 05:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة