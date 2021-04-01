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وزير الأوقاف: غلق أى مسجد لا يلتزم بالضوابط الاحترازية فى رمضان

الخميس، 01 أبريل 2021 01:18 م
وزير الأوقاف: غلق أى مسجد لا يلتزم بالضوابط الاحترازية فى رمضان وزير الاوقاف
كتب على عبد الرحمن - تصوير خالد كامل

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شدد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على ضرورة رفع مذكرة لرئيس القطاع الديني من المديريات بسرعة غلق أى مسجد أو مصلى سيدات لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية وخاصة فى شهر رمضان المبارك، وألا يتم فتح أى مسجد يتم غلقه نهائيا إلا بعد موافقة كتابية من رئيس القطاع الدينى، وفى حالة كانت المخالفة جسيمة يتم غلقه حتى عيد الفطر المبارك.
 
كما شدد وزير الأوقاف على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم، وعدم السماح بأى إجازات اعتيادية طوال أيام الشهر الفضيل، فيما تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس القطاع الدينى، وعضوية وكيل الوزارة لشئون الدعوة ووكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم ووكيل الوزارة للتفتيش والرقابة بالديوان العام وجميع مديري المديريات ووكلائهم بالمديريات الإقليمية، ويرفع رئيس اللجنة تقريرًا يوميًّا للوزير عن سير العمل على مستوى الجمهورية.
 
جاء ذلك على هامش اجتماع وزير الأوقاف بعدد من قيادات الوزارة لإعلان ضوابط الصلاة فى المساجد فى شهر رمضان المبارك والتى جاءت كالتالى:
 
1. ارتداء الكمامة. 
2. اصطحاب المصلى الشخصى. 
3. مراعاة مسافات التباعد الاجتماعى. 
4. استمرار عدم فتح دورات المياه. 
5. استمرار عدم فتح الأضرحة. 
6. استمرار عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها . 
7. استمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة في غير أوقات الصلاة الراتبة . 
8. عدم السماح بإقامة أية موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها . 
9. عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد .
10. السماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة دون إلقاء أي دروس أو خواطر دعوية . 
11. بالنسبة لمصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة فلا مانع من فتحها لصلاة العشاء والتراويح لهن بشرط ملائمة المكان وتحت إشراف كامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق، وعدم قيام الواعظة بإلقاء أي دروس أو خواطر، أما الفتح في جميع الصلوات فلا بد من توفر الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات بجدول مسبق معتمد من رئيس القطاع الدينى. 
12. قصر العمل بالمساجد على الصلاة، وخطبة الجمعة بما لا يزيد على عشر دقائق في الخطبة على النحو المتبع. 
13. استمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بما في ذلك صلاة التراويح . 
14. استمرار تعليق جميع الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه . 
 
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