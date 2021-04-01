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التعليم تتيح التقدم إلكترونيا للعمل كرؤساء كنترولات بامتحانات الثانوية العامة 2021

الخميس، 01 أبريل 2021 09:18 ص
التعليم تتيح التقدم إلكترونيا للعمل كرؤساء كنترولات بامتحانات الثانوية العامة 2021 طلاب الثانوى العام
كتب محمود طه حسين

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أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التقدم للعمل كرئيس كنترول ووكيل ورئيس لجنة إدارة لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020،2021، وفقط ضوابط محددة وذلك فى إطار استعداد الوزارة لامتحانات الثانوية العامة التى تعقد فى يوليو المقبل.

 

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحانات التجريبية التى سيتم عقدها لطلاب الثانوية العامة فى أشهر أبريل ومايو ويونيو هدفها تدريب الطلاب على نوعية الأسئلة فى الثانوية العامة وإزالة الرهبة وطمأنة الطلاب وأيضا اختبار الشبكات وسيستم الامتحانات وحصر أى مشكلات تظهر لعدم تكرارها بامتحانات شهر يوليو، والتى تكون بدرجات.
 
 
وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إنه يجب على الطلاب الاستفادة من التجربة ودخول الامتحانات التجريبية، موضحة أنه من المقرر إعلان جداول الامتحانات الخاصة بالاختبارات التجريبية لطلاب الثانوية العامة خلال الفترة المقبلة.
 
 
قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم إجراء وعقد 3 اختبارات إلكترونية تجريبية للطلاب فى أبريل ومايو ويونيو قبل عقد الامتحان الأساسى فى يوليو 2021.
 
 
وأوضح وزير التربية والتعليم، عدم وجود علاقة بين امتحانات الثانوية العامة بامتحانات سنوات النقل، مطالبا بعدم الإسقاط عليها" لأنها مختلفة تماما عن ما يتم للصفين الأول والثاني الثانوي وأن امتحانات الثانوية العامة إلكترونية في المدارس بالتابلت وبالكتاب والمراجع المتوفرة على الجهاز، ولكن لن يمكن الدخول إلى الإنترنت من خلال التابلت أثناء الامتحان".
 
 

التربية والتعليم

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