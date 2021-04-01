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وزير الأوقاف: غلق المساجد بعد الصلاة بـ10 دقائق خلال شهر رمضان..صور

الخميس، 01 أبريل 2021 01:08 م
وزير الأوقاف: غلق المساجد بعد الصلاة بـ10 دقائق خلال شهر رمضان..صور وزير الاوقاف
كتب على عبد الرحمن - تصوير خالد كامل

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عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، منذ قليل، اجتماعًا موسعًا بقيادات الوزارة بشأن الاستعداد لشهر رمضان وضوابط العمل بالمساجد فى الشهر الفضيل، مؤكدا أنه فى حال عدم التزام المصلين بالضوابط المعلنة سيتم غلق المسجد وعدم فتحه مرة أخرى قبل عيد الفطر المبارك.
 
ومن الضوابط التى أعلنها وزير الأوقاف، فتح المسجد قبل وبعد الصلاة بـ10 دقائق فقط، عدم السماح بأى موائد إفطار، وعدم السماح بإقامة اعتكاف، استمرار غلق الأضرحة، واستمرار غلق دورات المياه، واستمرار غلق دور المناسبات، والالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية ومراعاة مسافات التباعد.
 
وحول مصليات السيدات، أكد وزير الأوقاف، السماح للمساجد التى بها مصليات سيدات وواعظات يكن مسئولات عن المصلى، وعدم السماح لهن باصطحاب الأطفال غير المدركين والأطعمة.
 
وشدد وزير الأوقاف، على ضرورة توجيه أئمة المساجد بتوعية المصلين بهذه الضوابط والتأكيد على أهمية ارتداء الكمامة سواء داخل أو خارج المسجد، واصطحاب المصلى الشخصى والتزام علامات التباعد وتعليق ملصقات بذلك.
 
وأصدر مجلس الوزراء عدد من القرارات الثلاثاء، فيما يتعلق بشهر رمضان والقواعد والإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها والالتزام بها خلال شهر رمضان المبارك، فى إطار الحرص على تجنب تسبب بعض الطقوس، التى يعتادها المصريون خلال الشهر الكريم، فى حدوث ارتفاع بأعداد المصابين بفيروس كورونا، على غرار ما حدث العام الماضي، وجاءت من أبرز قرارات مجلس الوزراء منع إقامة أى موائد رمضانية أو الاعتكاف وحظر سرادقات العزاء والاحتفالات والسماح بإقامة الصلوات فى المساجد وصلاة التراويح بشرط لا تزيد عن نصف ساعة، وتضمنت قرارات مجلس الوزراء فى رمضان تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بداية من السبت 17 إبريل المقبل واستئناف المسابقات الرياضية المختلفة للناشئين، لمنح الحافز الرياضى لطلاب المراحل التعليمية المختلفة وعدم السماح بإقامة الدورات الرمضانية فى الأماكن المفتوحة أو المغلقة.
 
كما شملت قرارات مجلس الوزراء الالتزام بالمسافة الجسدية بين الحاضرين عند الجلوس والوقوف، وتحديد أماكن ثابتة للصلاة وتنظيم عدد وتدفق الأشخاص لدى الحضور والانصراف من أماكن العبادة.

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شهر رمضان

صلاة التراويح

صلاة القيام فى المساجد

صلاة التراويح فى المساجد

اليوم السابع بلس

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