التأمينات: صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس مع معاشات أبريل

كتب مدحت وهبة

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بدء صرف الدفعة الرابعة والأخيرة من العلاوات الخمس بالتوازى مع معاشات أبريل اعتبارا من اليوم، الخميس، لأصحاب المعاشات المستفيدين منها وعددهم 2.4 مليون مستفيد.

وكان مجلس النواب قد أقر قانون مقدم من الحكومة، لزيادة معاش الأجر المتغير من أجل ضم هذه العلاوات، وجاء ذلك تنفيذًا لقرار وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات التى تبلغ 35 مليار جنيه، وتُقَّدر تكلفتها السنوية بأكثر من 7 مليارات جنيه، وتضمن القانون أن يتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من 1 يونيو 2006 وحتى 30 مايو 2015.

يذكر أن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، كان قد أكد أن الحكومة تسعى إلى "رقمنة" نظام التأمين الاجتماعي، ووضع توقيتات معيارية معلنة لأداء أى خدمة تأمينية، ووضع مدونة سلوك وظيفى للعاملين فى الهيئة، ورفع كفاءة العاملين فى الهيئة، وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين بيئة الاستثمار للتأمينات، والمساهمة فى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، لافتا إلى أن نظام التأمينات هو نظام ضخم يتعامل مع عدد كبير من المواطنين يتخطى 25 مليون مواطن يتعاملون بشكل مباشر مع نظام التأمينات، وأن التحدى الأكبر للهيئة هو إنهاء معاناة المواطن وتعزيز الثقة بكل المتعاملين مع الهيئة، بالإضافة إلى التوسع فى التغطيات التأمينية.