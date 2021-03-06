أخبار مصر.. الرئيس السيسي يصل القصر الجمهوري بالخرطوم وسط مراسم استقبال رسمية

نشر اليوم السابع المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها تفاصيل زيارة الرئيس السيسي للخرطوم، لبحث عدد من القضايا المشتركة مع مسؤولين سودانيين، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

الرئيس السيسى يتوجه إلى الخرطوم اليوم في أول زيارة بعد تشكيل مجلس السيادة السودانى

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى العاصمة الخرطوم في زيارة رسمية الي جمهورية السودان.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس إلى السودان الشقيق، والتي تعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، تأتي ترسيخاً لجهود مصر بقيادة الرئيس لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة الذي يمر بها، بالاضافة الى الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

البنك الدولي يوافق على تمويل تنموي بقيمة 440 مليون دولار لتطوير السكة الحديد

‎أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل تنموي بقيمة 440 مليون دولار، يتم توجيهه لتطوير قطاع السكك الحديدية وتمويل مشروع تحسين عامل الأمان وكفاءة التشغيل بخدمات السكك الحديدية في جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي التي توفر التمويلات التنموية لمختلف القطاعات في الدولة.

التعليم: منصة الامتحان الإلكترونى لأولى ثانوى تعمل بكفاءة

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن منصة الامتحان الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى تعمل بشكل جيد وبكفاءة منذ انطلاق الاختبارات فى التاسعة صباحا لطلاب 15 محافظة، موضحة أنه لم يتم تلقى أى مشكلات حتى الآن، كما يتم المتابعة مع الإدارات والمديريات والمدارس الثانوى لمواجهة أى مشكلة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الترجى.. أبو جبل فى حراسة المرمى وأحداد بالهجوم

تنتظر جماهير الكرة المصرية مباراة قوية بين الزمالك والترجى التونسى، في السادسة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة ‏الثالثة من دورى المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى الفارس الأبيض للعودة إلى القاهرة بأول انتصار ‏له في المجموعة، خاصة أن الفوز سيرفع رصيد الفريق للنقطة رقم 5 وحال سقوط مولودية الجزائر في فخ التعادل أو الخسارة أمام تونجيث السنغالى في الجولة نفسها سيتصدر الأبيض المجموعة.

4307 فرص عمل برواتب تصل لــ10 آلاف جنيه تنفيذا لمبادرة حياة كريمة

أعلنت النشرة القومية للتشغيل، عن توفير 4307 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوى الاحتياجات الخاصة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 10 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعي، وذلك من خلال 62 شركة ومصنع قطاع خاص فى 12 محافظة خلال شهر مارس الجاري.

مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسى بالخرطوم فى مستهل زيارته للسودان

جرت مراسم استقبال رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعاصمة الخرطوم فى مستهل زيارته للسودان.

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمنوفية ويؤكد: متابعة دورية من الرئيس

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية بمحافظة المنوفية؛ لمتابعة سير العمل بالمشروعاتالتنموية والخدمية بها، وكذا التعرف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها لتطوير قرى المحافظة ضمن مبادرة الرئيس "حياةكريمة". ورافقه خلال الجولة عدد من الوزراء

إتاحة المنصة الإلكترونية لطلاب أولى ثانوى بـ12 محافظة لأداء امتحان الفلسفة

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، منصة الامتحان الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى بـ12 محافظة بدأوا امتحاناتهم منذ العاشرة صباحا، حيث يؤدى الطلاب امتحان الفلسفة والمنطق والفيزياء فى الأسبوع الثانى من امتحانات الفصل الدراسى الأول، وأكد طلاب مدرسة السعيدية الثانوية أن المنصة تعمل بشكل جيد ودخلوا على سيستم الامتحان بسهولة منذ الدقائق الأولى لبدء الامتحانات .

ماذا يدور فى عقل موسيماني قبل مواجهة فيتا كلوب بدوري الأبطال؟..الجنوب أفريقي يبحث عن مصالحة جماهير الأهلي بعد العروض الهزيلة.. لا بديل عن الثلاث نقاط لضمان فرص التأهل.. واثبات أن الأحمر بمن حضر بعد عقوبة كهربا

يدخل النادي الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، تحدياً جديداً في التاسعة مساء اليوم السبت، عندما يستضيف فريق فيتا كلوب الكونغولى في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الجارية 2020 – 2021، في لقاء لا تقبل فيه الجماهير الحمراء سوى الفوز والثلاث نقاط، بعد خسارة مباراة الجولة الماضية أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف، حيث تشكل مباراة فيتا كلوب تحدياً خاصاً بالنسبة لموسيماني.

الرئيس السيسى يتوجه إلى الخرطوم في أول زيارة بعد تشكيل مجلس السيادة السودانى.. متحدث الرئاسة: لقاءات ثنائية مع كبار القادة والمسئولين السودانيين.. ومباحثات بشأن سد النهضة وتطورات الأوضاع على الحدود

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى العاصمة الخرطوم في زيارة رسمية الي جمهورية السودان.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس إلى السودان الشقيق، والتي تعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، تأتي ترسيخاً لجهود مصر بقيادة الرئيس لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة الذي يمر بها، بالاضافة الى الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

مركز الأزهر للفتوى: لقاح كورونا لا يفطر صائم رمضان

قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية ، إن جميع لقاحات كورونا التي أنتجتها الشركات العالمية، تعمل عن طريق حقن جزء من شفرة الفيروس الجينية في الجسم (الذراع)؛ لتحفيز جهاز المناعة وإعداده للتعامل مع العدوى ، موضحا أن اللقاحات والتطعيمات بهذا الشكل ليست أكلًا ولا شربًا ولا هي في معناهما، كما أن تعاطيها يكون عن طريق الحَقن بالإبرة في الوريد أو العضل (العضد، أو الفخذ، أو رأس الألية) أو في أي موضعٍ مِن مواضعِ ظاهرِ البَدَنِ ليس من المنفذ الطبيعي المعتاد كالفم والأنف المفتوحان ظاهرًا؛ ومن ثمَّ؛ فلا يفطر الصائم بها؛ لأنَّ شَرْطَ نَقْضِ الصوم أنْ يَصِلَ الداخلُ إلى الجوف مِن منفذٍ طَبَيعي مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، لا من منفذ غير معتاد كالمسام والأوردة التي ليست مَنْفَذًا مُنفَتِحًا، لا عُرفًا ولا عادةً.

تفاصيل جديدة فى حادث الكريمات وسائق النقل يواجه تهمة القتل والإصابة الخطأ

تواصل النيابة العامة بالصف تحقيقاتها فى الحادث المرورى الذى وقع مساء أمس بطريق الكريمات، وأسفر عن مصرع 18 وإصابة 5 آخرين، حيث انتهت النيابة من مناظرة جثامين الضحايا والتعرف على هويتهم وأصدرت تصاريح الدفن.

طلاب أولى ثانوى: امتحان الفلسفة سهل وانتهينا من الإجابة فى 30 دقيقة

انتهى طلاب الصف الأول الثانوى العام من امتحان مادة الفلسفة والمنطق، حيث أكد الطلاب سهولة الأسئلة والإجابة عنها فى 30 دقيقة، كما أن الأسئلة جاءت فى متناول الطالب المتوسط، موضحين أن الامتحان تضمن 14 جزئية، وأن سيستم الامتحان مستقر ولم يواجهوا أى صعوبة فى الدخول على المنصة.

قبل مواجهة رادس المرتقبة الزمالك يتفوق على الترجي التونسي في القيمة التسويقية.. ساسي أغلى لاعبي الفريقين بـ 2.5 مليون يورو.. ثلاثى يتقاسم صدارة ترتيب الأغلى بالترجي بمليون يورو.. والأجانب يتصدرون القائمة

لا تزال الأرقام والمؤشرات تنصب في صالح نادي الزمالك، قبل مباراته المرتقبة، أمام الترجي التونسي اليوم السبت المقبل، بملعب رادس بالعاصمة التونسية، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث كشف موقع ترانسفير ماركت الخاص بتحديد أسعار اللاعبين تفوق جديد للاعبي الأبيض على الترجي فيما يخص القيمة التسويقية للاعبين.

نائب محافظ البنك المركزى: التعامل بالجنيه الورقى مستمر وله قوة إبراء كاملة

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إن ما تردد خلال الفترة الأخيرة، حول إلغاء التعامل بالفئات النقدية الورقية الصغيرة، وبينها الجنيه الورقى، غير صحيح على الإطلاق، مؤكدًا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجنيه الورقى له قوة إبراء كاملة أى بمعنى أنه يستحق الوفاء بكامل قيمته الاسمية مقابل السلع والخدمات.

مستشار الرئيس للصحة: فقدان الشم والتذوق أهم عرض يؤكد إصابتك بفيروس كورونا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، في تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، إن أزمة كورونا هى أزمة كبيرة جدًا، لكن من خلال خبراتى الكثيرة جدًا التي اكتسبتها بحكم السنين، وبحكم مواقعى الطبية، أرى أن ما تم فى مصر يستحق التقدير والعرفان، ورئيس الجمهورية يذكر الأطقم الطبية بالعرفان، وكل واحد بذل مجهود يفوق الطاقة.

غدا طقس دافئ بالقاهرة حار جنوبا وشبورة بكافة الأنحاء والعظمى بالعاصمة 24 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الأحد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة نشطة أحيانا

التعليم: لا صحة لاحتساب درجات امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ضمن المجموع الكلي

كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء انه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن احتساب درجات امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ضمن المجموع الكلي، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاحتساب درجات امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ضمن المجموع الكلي.

الرئيس السيسى يصل القصر الجمهورى بالخرطوم وسط مراسم استقبال رسمية

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى القصر الجمهورى بالعاصمة السودانية الخرطوم، وسط مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسى، بعد وصوله للسودان.