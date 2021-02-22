البنك المركزى يعلن تفاصيل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

إبراهيم سعيد

قالت مي أبو النجا، وكيل أول محافظ البنك المركزي، إنه في يناير أطلق الرئيس السيسي مبادرة لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة، موضحة أنه في عام 2016 تم توفير 200 مليار لدعم تلك المشروعات.

وأضافت في حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أنه تم منح تسهيلات بقيمة 213 مليارا خلال الفترة من 2015 إلى 2020.

وأكدت أنه تمت استفادة حوالي 4 ملايين من تمويل المشروعات التي مولها البنك المركزي؛ منوهة بأن البنك المركزي وجه بتخصيص 10% حداً أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة.

وتابعت: "تم السماح للبنوك بتمويل الشركات التي يبلغ حجم مبيعات السنوية أقل من 20 مليون جنيه من دون الحصول على عوائد مالية".

واستطردت: "تم السماح للبنوك مؤخرا باستخدام وسائل تقييم غير تقليدية للتسهيل على الشركات".