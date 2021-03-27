اليوم السابع
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السبت، 27 مارس 2021 06:25 م
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حصاد الوزارات.. وزير النقل: أعتذر عن حادث سوهاج و225 مليار جنيه لتطوير المرفق

السبت، 27 مارس 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزير النقل: أعتذر عن حادث سوهاج و225 مليار جنيه لتطوير المرفق المهندس كامل الوزير وزير النقل
إعداد محمد صبحى

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شهدت دواوين الوزارات اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
 
 

كامل الوزير: إدخال وسائل أمان جديدة بكل القطارات للسيطرة عليها إلكترونيا

وزيرة الصحة: أول سيارة إسعاف وصلت بعد 5 دقايق فى حادث قطارى سوهاج

رئيس الوزراء: الرئيس وجه بسرعة صرف التعويضات لضحايا ومصابى حادث قطارى سوهاج

وزير التعليم العالى يتلقى تقريرا عن الطلاب الوافدين والتسويق لـ"ادرس في مصر"

الزراعة: تجديد اعتماد "الأيزو" لمعمل تشخيص الفيروسات في معهد أمراض النباتات

 


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