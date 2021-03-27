حصاد الوزارات.. وزير النقل: أعتذر عن حادث سوهاج و225 مليار جنيه لتطوير المرفق

شهدت دواوين الوزارات اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
كامل الوزير: إدخال وسائل أمان جديدة بكل القطارات للسيطرة عليها إلكترونيا
وزيرة الصحة: أول سيارة إسعاف وصلت بعد 5 دقايق فى حادث قطارى سوهاج
رئيس الوزراء: الرئيس وجه بسرعة صرف التعويضات لضحايا ومصابى حادث قطارى سوهاج
وزير التعليم العالى يتلقى تقريرا عن الطلاب الوافدين والتسويق لـ"ادرس في مصر"
الزراعة: تجديد اعتماد "الأيزو" لمعمل تشخيص الفيروسات في معهد أمراض النباتات
التعليم توضح مصير الطلاب المتغيبين عن الامتحانات بسبب كورونا.. اعرف التفاصيل
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