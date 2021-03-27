اليوم السابع
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التعليم توضح مصير الطلاب المتغيبين عن الامتحانات بسبب كورونا.. اعرف التفاصيل

السبت، 27 مارس 2021 01:43 م
التعليم توضح مصير الطلاب المتغيبين عن الامتحانات بسبب كورونا.. اعرف التفاصيل امتحانات - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه من لا يستطيع حضور الامتحان لأسباب مرضية مثبته، له امتحان تكميلي قبل نهاية العام فى نفس المحتوى التعليمى للامتحان الذى لم يؤديه.

جاء ذلك ردا على استفسار لأولياء الأمور على إحدى جروبات الواتس جاء نصه: "هناك طلبة من سنة رابعة ابتدائى للصف الثانى الإعدادى تم إصابتهم بكورونا فما هى الإجراءات اللازمة لتأدية امتحانات شهر مارس و ما مصير امتحاناتهم؟"

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021

مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى ييدوم 26 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى 27 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف السادس الابتدائى 28 أبريل

مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021

مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء 30 مارس 2021

مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الاثنين 26 أبريل 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021، والأربعاء 28 أبريل.

مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021

 

 


التربية والتعليم

توزيع مناهج الترم الثانى

اخبار مصر

امتحان مواد المستوى الرفيع

نتائج امتحانات الترم الاول

الاختبار التكميلى

مصير الطلاب المتغيبين عن الامتحانات بسبب كورونا

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