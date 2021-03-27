الرى تشن حملة إزالة فورية لكوبرى مخالف على ترعة فى الجيزة

كتبت أسماء نصار

شنت أجهزة مصلحة الرى متمثلة فى الإدارة العامة لرى الجيزة حملة إزالة فورية لكوبرى مخالف - بدون ترخيص - يتم إنشاؤه على ترعة كفر حكيم الجارى تأهيلها، حيث تم رصد المخالفة أثناء المرور لمتابعة الموقف التنفيذى لتأهيل الترعة.

وناشدت وزارة الموارد المائية والرى الأهالى بالحفاظ على الاستثمارات المبذولة فى المشروع القومى لتأهيل ورفع كفاءة الترع المتعبة وعدم التعدى عليها من منطلق أداء الواجب الوطنى ولعدم التعرض للعقوبات والغرامات التى نص عليها القانون.

يأتى ذلك فى إطار المتابعة اليومية للمخالفات التى يتم إحالتها للنيابة العسكرية بدائرة الإدارات العامة للرى وحماية النيل تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنه 2020.

وتشن الإدارات العامة للرى وحماية النيل على مدار الساعة حملات خلال أيام الاجازات الرسمية مراقبة وتفقد جسور الترع ومجرى نهر النيل للتأكد من عدم وجود مخالفات جديدة، والقيام بالتعامل الفورى معها أن وجدت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات فى مهدها.

وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدمًا فى تنفيذ كافة الإزلالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة فى الوحدات المحلية للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

وكان وزير الرى قد أصدر قرار بمراجعة فرعى رشيد ودمياط ورفع كافة الاختناقات وتحويل مرتكبيها إلى النيابات العسكرية لافتا إلى أن هناك مخالفات ردم بمجرى النيل موجودة منذ عشرات السنين وصدر لها قرارات ازالة لاستيعاب التصرفات الحرجة.