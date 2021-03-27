اليوم السابع
Ads
السبت، 27 مارس 2021 03:23 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الرى تشن حملة إزالة فورية لكوبرى مخالف على ترعة فى الجيزة

السبت، 27 مارس 2021 03:08 م
الرى تشن حملة إزالة فورية لكوبرى مخالف على ترعة فى الجيزة حملة إزالة لكوبرى مخالف على ترعة بالجيزة
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت أجهزة مصلحة الرى متمثلة فى الإدارة العامة لرى الجيزة حملة إزالة فورية لكوبرى مخالف - بدون ترخيص - يتم إنشاؤه على ترعة كفر حكيم الجارى تأهيلها، حيث تم رصد المخالفة أثناء المرور لمتابعة الموقف التنفيذى لتأهيل الترعة.

وناشدت وزارة الموارد المائية والرى الأهالى بالحفاظ على الاستثمارات المبذولة فى المشروع القومى لتأهيل ورفع كفاءة الترع المتعبة وعدم التعدى عليها من منطلق أداء الواجب الوطنى ولعدم التعرض للعقوبات والغرامات التى نص عليها القانون.

يأتى ذلك فى إطار المتابعة اليومية للمخالفات التى يتم إحالتها للنيابة العسكرية بدائرة الإدارات العامة للرى وحماية النيل تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنه 2020.

وتشن الإدارات العامة للرى وحماية النيل على مدار الساعة حملات خلال أيام الاجازات الرسمية مراقبة وتفقد جسور الترع ومجرى نهر النيل للتأكد من عدم وجود مخالفات جديدة، والقيام بالتعامل الفورى معها أن وجدت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات فى مهدها.

وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدمًا فى تنفيذ كافة الإزلالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة فى الوحدات المحلية للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

وكان وزير الرى قد أصدر قرار بمراجعة فرعى رشيد ودمياط ورفع كافة الاختناقات وتحويل مرتكبيها إلى النيابات العسكرية لافتا إلى أن هناك مخالفات ردم بمجرى النيل موجودة منذ عشرات السنين وصدر لها قرارات ازالة لاستيعاب التصرفات الحرجة.


الرى

النيل

المياه

التعديات

انشاء كوبرى على ترعة

كبارى الترع

كبارى مخالفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تنفيذ 6 قرارات إزالة لتعديات على النيل بأسيوط.. صور

السبت، 27 فبراير 2021 05:49 م

الرى تنفذ 5 قرارات إزالة لتعديات على النيل فى نجع حمادى على نفقة المخالفين

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 01:57 م

استمرار حملات إزالة التعديات على النيل بالمحافظات.. التخلص من 3600 حالة تعد ببنى سويف وسوهاج وأسوان.. المخالفات شملت منازل وعشش وكافيهات وأبرزها فندق سياحى.. والمحافظون يؤكدون: لا أحد فوق القانون.. صور

الجمعة، 07 أغسطس 2020 03:30 م

وزير الرى يبحث مع محافظ الدقهلية سبل إزالة التعديات على النيل بالمحافظة

الإثنين، 18 مايو 2020 08:52 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة