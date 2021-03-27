وزير التعليم العالى يتلقى تقريرا عن الطلاب الوافدين والتسويق لـ"ادرس في مصر"

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من الدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، حول أنشطة الطلاب الوافدين خلال الفترة الماضية فى ظل تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار التقرير إلى نجاح الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين فى تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والرياضية والعلمية التى تهدف إلى إتاحة الفرصة للطلاب الوافدين للمشاركة الفاعلة فى المسابقات التى تم تنظيمها، ودور ذلك فى التسويق لمبادرة (ادرس فى مصر)، وتنفيذ خطة متكاملة لتوسيع مظلة النشاط الطلابى وتعظيم تأثيرها بين جموع الطلاب الوافدين، بما يسهم فى بناء شخصيتهم المتكاملة، ويدعم اكتشاف وصقل قدراتهم ومواهبهم فى شتى المجالات.

وتناول التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، الأنشطة المتنوعة التى قدمتها الوزارة؛ بهدف جذب مزيد من الطلاب الوافدين حيث قام نادى عماد الدين للطلاب الوافدين بتنظيم دورة تنشيطية للعبتى تنس الطاولة والبلياردو، وقد تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، مثل ارتداء الكمامات، وقياس الحرارة لكل المشاركين، بالإضافة إلى استخدام المطهرات للطلاب والعاملين بالنادى، وأقيمت الدورة بمشاركة 20 طالبًا من جنسيات مختلفة.

كما شاركت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بمعرض الخرطوم الدولى فى دورته الـ38، وكانت مصر ضيف شرف المعرض وشاركت بأكبر جناح لتعريف الجمهور السودانى بالمؤسسات التعليمية فى مصر والبرامج الدراسية وكيفية التقدم للدراسة فى مصر؛ بهدف جذب المزيد من الطلاب الوافدين للدراسة فى مصر، وركز دور الوفد المصرى على الترويج للجامعات الحكومية المصرية وللجامعات الأهلية وعرض البرامج الدراسية والبرامج الجديدة بتلك الجامعات والتعريف بمنصة "ادرس فى مصر" والإجابة عن أى استفسارات للالتحاق بالجامعات المصرية وطريقة التقديم سواء بالمرحلة الجامعية أو للدراسات العليا.

وألقى التقرير الضوء على مشاركة رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين فى الحفل الذى أقامته سفارة جمهورية جنوب السودان لتخريج دفعة جديدة من طلاب وطالبات جنوب السودان بالجامعات والمعاهد العليا المصرية لعام 2020، بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وكان شعار اليوم (بالعلم والمعرفة ترتقى الشعوب).

ولفت التقرير إلى مشاركة الوزارة فى الحفل السنوى للاتحاد العام للطلاب الأفارقة بجمهورية مصر العربية؛ للتأكيد على دور مصر الريادى فى إفريقيا وجذب الطلاب الأفارقة للدراسة فى مصر وإعداد كوادر قيادية من طلاب القارة السمراء.

وتناول التقرير أيضًا استضافة جامعة المنصورة للملتقى الرياضى الأول الذى شهد مشاركة الطلاب الوافدين فى التنافس الرياضى بأكثر من مسابقة، وقد ساد الملتقى روح من الود والإخاء والترحيب بالطلاب لممارسة الأنشطة المختلفة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأشار التقرير إلى تنظيم مسابقات تنس الطاولة والشطرنج التى أقيمت بمقر نادى الطلاب الوافدين بحى السفارات بمدينة نصر وشهدت مشاركة الطلاب الوافدين من أكثر من جنسية مختلفة.

كما تناول التقرير حرص الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين على استقبال الطلاب الوافدين القادمين للدراسة بمصر وتذليل كافة الصعوبات التى تواجههم وتسهيل أعمال إلحاقهم للدراسة بالجامعات المصرية المختلفة تحت مظلة مبادرة (ادرس فى مصر)، والتى تتبناها وزارة التعليم العالى من أجل جذب المزيد من الطلاب الوافدين للدراسة بمصر.