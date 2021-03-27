الزراعة: تجديد اعتماد "الأيزو" لمعمل تشخيص الفيروسات في معهد أمراض النباتات

أعلن الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، أن المجلس الوطنى للاعتماد (إيجاك)، جدد اعتماد معمل تشخيص وتعريف الفيروسات طبقا لمواصفة الأيزو (المواصفة 17025:2017) حيث تم اعتماد المعمل للمرة الأولى عام 2019.

وقال خليل، بحسب بيان اليوم، إن المعمل يقوم بفحص وتشخيص الفيروسات على العوائل النباتية المختلفة، وكذلك تطوير طرق فحص جديدة ومتخصصة وفعاله للكشف عن الفيروسات الحجرية لفحص جميع النباتات الواردة من الخارج، لبيان خلوها من الفيروسات، وذلك حفاظاً على البيئة المصرية من دخول أحد هذه الفيروسات إلى الأراضى المصرية، وذلك فى وقت سريع وبكفاءة عالية، لافتا إلى أن الاتجاه العام لوزارة الزراعة وتوجيهات وزير الزراعة التوسع فى اعتماد المعامل التابعة لمركز البحوث الزراعية.

أوضح خليل أن تجديد اعتماد معمل تشخيص وتعريف الفيروسات للجودة يعتبر الاعتماد الثانى فى نفس الأسبوع، حيث تم تجديد اعتماد معمل الممرضات الحجرية السبت الماضى.

وأشار إلى أنه حتى الآن يحتوى معهد بحوث أمراض النباتات على ثلاثة معامل معتمدة وهى معمل تشخيص وتعريف الفيروسات ومعمل الممرضات الحجرية ومعمل سمارت لاب.

ووجه مدير معهد أمراض النباتات الشكر لفريق العمل بالمعمل على المجهود المبذول من الباحثين لاعتماد المعمل وجميع الباحثين بالمعهد للحفاظ على الثروة الزراعية المصرية من الأمراض النباتية كما أكد بأن المعهد يقوم بتزويد باقى المعامل بالأجهزة الحديثة استعدادا لاعتمادها للجودة.