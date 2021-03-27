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رئيس الوزراء: الرئيس وجه بسرعة صرف التعويضات لضحايا ومصابى حادث قطارى سوهاج

السبت، 27 مارس 2021 12:23 م
رئيس الوزراء: الرئيس وجه بسرعة صرف التعويضات لضحايا ومصابى حادث قطارى سوهاج رئيس الوزراء مصطفى مدبولى
كتب محمد عبد العظيم

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أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن يكرر التعازى لضحايا حادث القطار الأليم باللامس فى سوهاج، مشيرا إلى أنه الرئيس عبد الفتاح السيسى عقدا اجتماعا بحضور عدد من الوزراء، لبحث كيف تشغيل هذا القطاع المهم بأقل قدر من المخاطر لحين استكمال التطوير.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى أن ارقام الضحايا والمصابين من تداعيات هذا الحادث والتى تم الإعلان عنها بالأمس كانت تقديرية، ووقت المؤتمر الصحفى وإزالة آثار هذا الحادث.

وأكد رئيس الوزراء، أن الرئيس السيسى وجه بسرعة صرف التعويضات للضحايا والمصابين، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة لكل المصابين وسرعة صرف معاش ثابت للمصابين.


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