حصاد الوزارات..الصحة: ارتفاع عدد مصابى حادث قطارى سوهاج إلى 108 مصابين

إعداد – أسامة عبد الحميد

شهدت دواوين الوزارات اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.



الأوقاف: صرف 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى و5 آلاف للمصاب بحادث قطارى سوهاج



رئيس الوزراء يصل سوهاج ويزور مصابى حادث القطارين بالمستشفيات



الصحة: ارتفاع عدد مصابى حادث قطارى سوهاج إلى 108 مصابين



النائب العام ينتقل لموقع حادث تصادم قطارى سوهاج



الصحة: آخر إحصائية لحادث قطارى سوهاج 91 مصابًا و32 حالة وفاة



غدا شبورة على القاهرة والوجه البحرى وطقس بارد ليلا والصغرى بالعاصمة 12 درجة



خبيرة ترميم تكشف أسرار المومياوات الملكية الـ22 المنقولة لمتحف الحضارة.. صور



الحكومة: لا صحة لوجود هبوط أرضى بمحيط هرم خوفو وتؤكد الصور المتداولة مزيفة



وزيرة التضامن تجرى زيارة مفاجئة لدار الصفا لرعاية الفتيات فى أسيوط

