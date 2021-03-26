الأوقاف: صرف 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى و5 آلاف للمصاب بحادث قطارى سوهاج

كتب ــ على عبد الرحمن

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف مساعدة عاجلة قدرها 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى و5 آلاف جنيه لكل مصاب فى حادث قطارى سوهاج من الموارد الذاتية للوزارة ومن واقع الكشوف التى تعدها وزارة التضامن الاجتماعى وذلك إضافة إلى ما ستقوم وزارة التضامن بصرفه.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار الدور الاجتماعى لوزارة الأوقاف وحرصا منها على الإسهام إلى جانب مؤسسات الدولة المصرية فى تخفيف معاناة أى مكروب.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن القرار يأتى حرصا منها كونها إحدى مؤسسات الدولة الوطنية على أن تؤدى دورها المنوط فى خدمة المجتمع جنبا إلى جنب مع سائر مؤسسات الدولة الوطنية، كون أبناء هذا الوطن جميعا لحمة واحدة، وكلنا فى خدمة هذا الوطن وخدمة أبنائه متضامنين بروح الفريق فى كل ما فيه خدمة ومصلحة هذا الوطن وصالح أبنائه و الإسهام فى رفع أو تخفيف المعاناة عنهم .