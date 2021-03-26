اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 مارس 2021 05:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأوقاف: صرف 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى و5 آلاف للمصاب بحادث قطارى سوهاج

الجمعة، 26 مارس 2021 04:53 م
الأوقاف: صرف 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى و5 آلاف للمصاب بحادث قطارى سوهاج حادث قطار سوهاج
كتب ــ على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف مساعدة عاجلة قدرها 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى و5 آلاف جنيه لكل مصاب فى حادث قطارى سوهاج من الموارد الذاتية للوزارة ومن واقع الكشوف التى تعدها وزارة التضامن الاجتماعى وذلك إضافة إلى ما ستقوم وزارة التضامن بصرفه.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار الدور الاجتماعى لوزارة الأوقاف وحرصا منها على الإسهام إلى جانب مؤسسات الدولة المصرية فى تخفيف معاناة أى مكروب.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن القرار يأتى حرصا منها كونها إحدى مؤسسات الدولة الوطنية على أن تؤدى دورها المنوط فى خدمة المجتمع جنبا إلى جنب مع سائر مؤسسات الدولة الوطنية، كون أبناء هذا الوطن جميعا لحمة واحدة، وكلنا فى خدمة هذا الوطن وخدمة أبنائه متضامنين بروح الفريق فى كل ما فيه خدمة ومصلحة هذا الوطن وصالح أبنائه و الإسهام فى رفع أو تخفيف المعاناة عنهم .


اصطدام قطارين

تصادم قطارين

قطار سوهاج

قطار طهطا

تصادم قطارين في سوهاج

تصادم قطارين في طهطا

ضحايا ومصابين

سقوط ضحايا

النقل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طوارئ بمستشفيات المنيا والدفع بـ10 سيارات لإسعاف مصابى حادث قطارى سوهاج

الجمعة، 26 مارس 2021 04:42 م

علاء عابد: ما صدر عن السكة الحديد بشأن حادث قطارى سوهاج "تقارير غير مضبوطة"

الجمعة، 26 مارس 2021 04:41 م

رئيس الوزراء يصل سوهاج ويزور مصابى حادث القطارين بالمستشفيات

الجمعة، 26 مارس 2021 04:39 م

علاء عابد: ستكون هناك محاسبة جنائية وسياسية للمسئولين عن حادث تصادم قطارى سوهاج

الجمعة، 26 مارس 2021 04:38 م

رئيس "نقل البرلمان": لن نلتفت لأى ادعاءات حول حادث قطارى سوهاج وسنلتزم فقط بتحقيقات النيابة العامة

الجمعة، 26 مارس 2021 04:36 م

بث مباشر.. رفع آثار حادث قطارى سوهاج بأوناش السكة الحديد

الجمعة، 26 مارس 2021 04:35 م

وزير الرياضة: إلغاء مظاهر الاحتفال فى اليوم الرياضى للمرأة بسبب حادث سوهاج.. صور

الجمعة، 26 مارس 2021 04:23 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة