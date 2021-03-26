الحكومة: لا صحة لوجود هبوط أرضى بمحيط هرم خوفو وتؤكد الصور المتداولة مزيفة

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من صوراً تزعم وجود هبوط أرضي بمحيط هرم خوفو مما يهدد مبنى الهرم بالانهيار، تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود هبوط أرضي بمحيط هرم خوفو، مما يهدد مبنى الهرم بالانهيار، وأن الصور المتداولة مزيفة، مُوضحةً أن منطقة هضبة الأهرام الأثرية ترتفع عن باقي المنطقة المحيطة بها، وأن كل ما يقع أو يحدث أسفل تلك المنطقة يبعد تماماً عن الأهرامات، ولا يمثل أي خطورة عليها، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة التي تستهدف الإضرار بسمعة الآثار المصرية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الصور.
الحكومة: لا صحة لوجود هبوط أرضى بمحيط هرم خوفو وتؤكد الصور المتداولة مزيفةالجمعة، 26 مارس 2021 11:16 ص
الحكومة تنفى وجود هبوط أرضى بمحيط هرم خوفو
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