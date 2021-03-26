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رئيس الوزراء يصل سوهاج ويزور مصابى حادث القطارين بالمستشفيات

الجمعة، 26 مارس 2021 04:39 م
رئيس الوزراء يصل سوهاج ويزور مصابى حادث القطارين بالمستشفيات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وصل منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزيرى التعليم العالى والصحة إلى سوهاج، وتوجههم على الفور للمستشفيات لزيارة مصابى حادث تصادم القطارين.

 

وكان المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، قد صرح بأن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وكلا من وزراء التعليم العالى والصحة والسكان والتنمية المحلية والنقل والتضامن الاجتماعى، سيتوجهون إلى محافظة سوهاج، لزيارة مصابى حادث تصادم قطارى سوهاج، الذى وقع ظهر اليوم بمنطقة طهطا، وكذا متابعة إجراءات التعامل مع الحادث. 

 

وكلف مدبولى بسرعة تشكيل لجنة فنية متخصصة، للوقوف على أسباب الحادث، مشددا على أنه لن يتم التهاون مع أى خطأ أو تقصير، وسيتم محاسبة المتسبب عن الحادث. 

 

وعبر رئيس الوزراء عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث، موجها خالص العزاء لأسرهم، ومتمنيا الشفاء للمصابين، ومؤكدا أنه وجه جميع الوزارات والجهات المعنية بتسخير كل إمكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم.

 


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حادث تصادم طهطا

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تصادم قطار

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