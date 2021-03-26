اليوم السابع
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وزيرة التضامن تجرى زيارة مفاجئة لدار الصفا لرعاية الفتيات فى أسيوط

الجمعة، 26 مارس 2021 01:33 م
وزيرة التضامن تجرى زيارة مفاجئة لدار الصفا لرعاية الفتيات فى أسيوط وزيرة التضامن الاجتماعى خلال زيارة مفاجئة لدار الصفا لرعاية الفتيات
كتب مدحت وهبة

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أجرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى زيارة مفاجئة لدار الصفا لرعاية الفتيات، وذلك خلال الزيارة التى تقوم بها لمحافظة أسيوط.

والتقت وزيرة التضامن الاجتماعى المشرفين القائمين على الدار، حيث أطلعت على دورة العمل بالدار التى تضم 22 فتاة وطفلة، وتتراوح فئاتهن العمرية ما بين عام إلى 30 عامًا، كما أطلعت على ملف الحالة للأطفال والفتيات داخل الدار.

وتفقدت نيفين القباج أروقة الدار المختلفة والتى تضم حضانة إيوائية ومكتبة، كما حرصت على لقاء الفتيات، وعقدت معهن جلسة منفردة استمعت خلالها لمطالبهن، موجهة القائمين على الدار بتذليل أى صعاب تواجه الفتيات والأطفال.

كما أجرت وزيرة التضامن الاجتماعى أيضًا زيارة تفقدية لدار الحنان للبنين التى تخضع لأعمال التطوير وتبلغ مساحتها 2000 م، وتضم 18 طفلًا، تتراوح أعمارهم ما بين 6 سنوات إلى 20 عامًا.

وحرصت القباج على لقاء الأطفال داخل الدار الذين أبدوا سعادة كبيرة بزيارتها، وحثتهم على الاهتمام بالدراسة، كما تفقدت أعمال التطوير بالدار، موجهة القائمين عليها برفع كفاءتها وتطويرها على أعلى مستوي.


وزيرة التضامن

دور الرعاية أسيوط

اخبار مصرية

نيفين القباج

دار الصفا لرعاية الفتيات

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