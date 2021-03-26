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الصحة: آخر إحصائية لحادث قطارى سوهاج 91 مصابًا و32 حالة وفاة

الجمعة، 26 مارس 2021 03:17 م
الصحة: آخر إحصائية لحادث قطارى سوهاج 91 مصابًا و32 حالة وفاة تصادم قطارين بسوهاج
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن مصرع 32 مواطنًا و91 آخرين فى حادث تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج، حيث أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم زيادة سيارات الإسعاف إلى 74، مشيرًا إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات (طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام).
 
وأضاف "مجاهد" أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات بمحافظات (سوهاج وأسيوط، والأقصر، وقنا).
 
وأكد "مجاهد" على توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات بمحافظة سوهاج، مشيرًا إلى توافر 1034 كيس دم من مختلف الفصائل، و3467 كيس بلازما ببنك الدم الإقليمى بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى 3000 كيس دم محزون استراتيجى تم الدفع بهم كدعم طبى من المركز القومى لنقل الدم بمحافظة القاهرة إلى بنك الدم الإقليمى بمحافظة سوهاج.
 
وتابع "مجاهد" أنه تم الدفع بتعزيزات طبية من محافظة القاهرة إلى سوهاج، حيث أقلعت قبل قليل طائرة تحمل فرق طبية بمختلف التخصصات الطبية لمستشفيات محافظة سوهاج وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.
 
يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توجهت إلى محافظة سوهاج قبل قليل لمتابعة الحالة الصحية للمصابين فى حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية لهم.
 
حادث تصادم قطارين بسوهاج
حادث تصادم قطارين بسوهاج

 
سيارات الإسعاف فى موقع تصادم قطارين بسوهاج
سيارات الإسعاف فى موقع تصادم قطارين بسوهاج
 

 


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