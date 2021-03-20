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حصاد الوزارات.. وزيرة التضامن تعلن أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية

السبت، 20 مارس 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزيرة التضامن تعلن أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
إعداد محمد صبحى

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شهدت دواوين الوزارات اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
 

ننشر أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية

وزيرة التضامن تشكر الرئيس السيسي لتأكيده على دور المرأة في المجتمع المصري

الأوقاف: "الحلال بيّن والحرام بيّن" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

التعليم العالى: 9 مشروعات لتطوير جامعة دمنهور بتكلفة 9.351 مليار جنيه

وزيرة الهجرة: ترشح مصرية لمنصب عمدة مدينة أمريكية أمر يدعو للفخر

 

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