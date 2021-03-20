حصاد الوزارات.. وزيرة التضامن تعلن أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية

إعداد محمد صبحى

شهدت دواوين الوزارات اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

ننشر أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية

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الأوقاف: "الحلال بيّن والحرام بيّن" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

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