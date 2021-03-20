التعليم العالى: 9 مشروعات لتطوير جامعة دمنهور بتكلفة 9.351 مليار جنيه

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور عبيد عبد العاطى صالح رئيس جامعة دمنهور، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة دمنهور، وذلك فى إطار متابعة تطوير الجامعات الحكومية .

وأفاد التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، بأنه تم الانتهاء من إنشاء مبنى كلية رياض الأطفال، والمبنى التعليمى لكلية التمريض، وتنفيذ منظومة مكافحة وإطفاء الحريق، وتفعيل منظومة كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى رفع كفاءة المعامل المركزية ووضع البنية التحتية الأساسية لمجمع الأبعادية التعليمي.

وأشار التقرير إلى أنه جار استكمال الأعمال الإنشائية للمستشفى الجامعى لكلية الطب، ومبنى كلية طب الأسنان وامتداده، ومبنى كلية الهندسة والورش.

وأوضح التقرير أن المشروعات الجارى تنفيذها حاليًا فى جامعة دمنهور تبلغ تكلفتها نحو (9 مليار و351 مليون) جنيه.

وأشاد وزير التعليم العالى والبحث العلمى بالالتزام بالبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة دمنهور، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالى بكافة عناصرها.

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير الشامل لمنظومة التعليم العالى على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك المراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالى والبحث العلمى ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.