التعليم: امتحان الشهر المجمع لصفوف النقل سيكون فى منهج مارس وفق المقررات

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحان مارس الجارى لصفوف النقل والذى يعد أول امتحان بالفصل الدراسى الثانى سوف يكون فى منهج الشهر فقط وفق توزيع المقررات الدراسية ولن تحتوى الأسئلة على أجزاء من مناهج الترم الأول أو مقرر الشهر المقبل، مشيرة إلى أن اللجان الفنية لواضعى الأسئلة سوف تلتزم بالمناهج والمقررات المحددة من قبل الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن درجات امتحانات الفصل الدراسى الثانى مضافة لدرجات الترم الأول لصفوف النقل من الرابع الابتدائى حتى الثانى الثانوى، ومن أخفق فى درجات الترم الأول يستطيع التعويض من خلال الامتحانات الثلاثة التى تعقد فى مارس وأبريل ومايو.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توزيع المناهج الدراسية للفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى 2021/2020، وذلك للصفوف من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادي.

مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021

مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم 26 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى 27 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف السادس الابتدائى 28 أبريل

مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021

مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء 30 مارس 2021

مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الاثنين 26 أبريل 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021، والأربعاء 28 أبريل.

مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021