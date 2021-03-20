وزيرة الهجرة: ترشح مصرية لمنصب عمدة مدينة أمريكية أمر يدعو للفخر

تقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين الخارج، بالتهنئة إلى "مارى أليكسندر بسطا" كأول مصرية يتم ترشيحها لمنصب عمدة ضاحية بولينجبروك بمدينة شيكاغو بولاية إلينوى الأمريكية، وإدراجها ضمن قائمة أكثر 20 امرأة متميزة حول العالم لعام 2021.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن هذا النجاح يدعو للفخر والاعتزاز للوطن الأم مصر، قائلة: "ونحن نحتفل حاليا بشهر المرأة نجد أن شعار مصر تستطيع بالتاء المربوطة يتحقق دوما مع كل إنجاز لحفيدات الفراعنة حول العالم، والسيدة مارى قدوة ونموذج مشرف للمرأة المصرية المهاجرة بالخارج".

كما أعربت وزيرة الهجرة، خلال اتصال هاتفى أجرته مع السيدة مارى أليكسندر بسطا، عن تمنياتها لها بمزيد من التقدم والنجاح فى مسيرتها، إذ أنها من المقرر أن تخوض الانتخابات على منصب العمدة فى غضون أسابيع من أجل أن تتقلد المنصب بشكل رسمي.

وأوضحت الوزيرة أنه تم الاتفاق مع مارى على بدء التنسيق والتعاون خلال الفترة القادمة فى عدة ملفات تعمل عليها وزارة الهجرة.

من جانبها، عبرت السيدة مارى بسطا عن بالغ سعادتها بتهنئة وزيرة الهجرة لها، وأكدت على تقديرها لدورها العظيم فى رعاية الجاليات المصرية بالخارج والتواصل المستمر معهم، معربة عن مشاعر الحب والانتماء لمصر وفخرها بما وصلت إليه الآن من تقدم وتنمية يجعلها فى مصاف الدول الكبرى.