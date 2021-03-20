التضامن تستأنف غدا صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من "تكافل وكرامة" عن شهر مارس

كتب مدحت وهبة

تستأنف وزارة التضامن الاجتماعى غدا الأحد، صرف المساعدات النقدية عن شهر مارس الجارى للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ، وهما الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن ومن ذوى الاحتياجات الخاصة.

وتصرف وزارة التضامن، المساعدات النقدية للمستفيدين من "تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى "بقيمة تتجاوز 18.5 مليار جنيه سنويا، وذلك لكبار السن غير القادرين على العمل، وأيضا ذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة بجانب صرف مساعدات نقدية للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية ممن لديهم أبناء فى مراحل التعليم المختلفة، بهدف مساعدتهم فى استكمال مراحل تعليمهم، ويحصل الطالب فى مرحلة الابتدائى على منحة شهرية بـ80 جنيها، والطالب فى المرحلة الإعدادية على 100 جنيه وفى المرحلة الثانوية على 140 جنيه، والطفل أقل من 6 سنوات يحصل على 60 جنيه شهريا، بجانب ما يصرف للأسرة من دعم نقدى بقيمة 325 جنيه شهريا بحد أقصى حاليا طفلين داخل الأسرة".

ويعتبر برنامج "تكافل وكرامة" من أبرز وأهم برامج الدعم خلال السنوات الماضية، حيث تم إطلاق البرنامج عام 2015، بهدف تقديم المساعدات النقدية المشروطة لمساعدة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، هذا بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن (65 سنة فأكثر) أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة، واستفاد من البرنامج ما يقرب من 3 ملايين و800 ألف أسرة، وبلغ الدعم المقدم لبرنامج تكافل وكرامة 19 مليار جنيه فى عام 2020.