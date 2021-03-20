وزيرة التضامن تشكر الرئيس السيسي لتأكيده على دور المرأة في المجتمع المصري

كتب مدحت وهبة

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي في مستهل كلمتها لإعلان الأمهات المثاليات لعام 2021 وذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته الوزارة اليوم الأحد، لافتة إلى أن الرئيس جعل من هذا اليوم يوما جميلا واعتراف منه بدور المرأة في المجتمع المصري.

وأضافت الوزيرة أن المرأة تساهم في التنمية والتمكين الاقتصادي وأوصيكم خيرا أن يكون لنا دور في النهضة الاقتصادي، مؤكدة أن الدولة لا تبخل على أي مشروع من مشروعات التنمية.

وأوضحت أن الشروط الخاصة، باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 تضمنت التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الانسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها، وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان، وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسر كذلك أيضًا إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى وتعظيم دور هذه الأسر، كذلك تكريم الأم المثالية على مستوى المحافظات.

وأشارت إلى أن من المعايير المرجحة، للاختيار تقدير أهمية التعليم للأبناء والأم التى استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل والأم التي شجعت أبناءها على العمل الخاص وإدارة، وتنفيذ المشروعات الصغيرة دون الاعتماد على التعيينات الحكومية ومدى مشاركة الأم فى الأنشطة الاجتماعية التطوعية وقدرتها على دمج أحد الأبناء فى المجتمع إذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، كما يشهد هذا العام للمرة الأولى استحداث فئة الأم التى لديها أحد المشروعات الصغيرة، وذلك للتأكيد على أهمية مبدأ التمكين الاقتصادى ويعنى الأم التى قامت بتربية أبنائها إلى جانب حصولها على أحد المشروعات الإنتاجية، والتى ساهمت فى رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة.