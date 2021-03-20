ننشر أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية

كتب مدحت وهبة

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وجائت فاطمة سيد احمد السيد من الإسماعيلية الأم المثالية الأولى مستوى الجمهورية ووفاء عبد الحافظ عبد المطلب من محافظة الوادى الجديد وسعيدة إسماعيل رزق الام المثالية على كفر الشيخ والثانية على مستوى الجمهورية.

فيما جاءت صبحية حسن الأم المثالية على محافظة الغربية وهناء فوزى الام المثالية الأولى على الأقصر وفاطمة إبراهيم الأم البديلة لذوى الاحتياجات الخاصة وأمال محمد عبد العزير من الشرقية الأم المثالية للقوات المسلحة وأم الشهيد النقيب أحمد الشاذلى وسميرة حسن الأم المثالية على محافظة بورسعيد زينب أحمد أحمد مكى الأم المثالية عن المجلس القومى للمرأة فرع الجيزة.