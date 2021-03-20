اليوم السابع
Ads
السبت، 20 مارس 2021 01:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ننشر أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية

السبت، 20 مارس 2021 01:12 م
ننشر أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وزارة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وجائت فاطمة سيد احمد السيد من الإسماعيلية الأم المثالية الأولى مستوى الجمهورية ووفاء عبد الحافظ عبد المطلب من محافظة الوادى الجديد وسعيدة إسماعيل رزق الام المثالية على كفر الشيخ والثانية على مستوى الجمهورية.

فيما جاءت صبحية حسن الأم المثالية على محافظة الغربية وهناء فوزى الام المثالية الأولى على الأقصر وفاطمة إبراهيم الأم البديلة لذوى الاحتياجات الخاصة وأمال محمد عبد العزير من الشرقية الأم المثالية للقوات المسلحة وأم الشهيد النقيب أحمد الشاذلى وسميرة حسن الأم المثالية على محافظة بورسعيد زينب أحمد أحمد مكى الأم المثالية عن المجلس القومى للمرأة فرع الجيزة.

 

أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية
أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية

 


الامهات المثاليات

الامهات المثاليات 2021

وزارة التضامن

اسماء الامهات المثاليات

اخبار مصر اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إعلان أسماء الفائزات فى مسابقة الأم المثالية 2021 اليوم

السبت، 20 مارس 2021 06:55 ص

الست روحية تنافس على الأم المثالية بعد عرض "اليوم السابع" حكايتها.. فيديو

السبت، 20 مارس 2021 02:23 ص

"التضامن" تعلن غدا أسماء الفائزات فى مسابقة الأم المثالية 2021

الجمعة، 19 مارس 2021 05:18 م

لجنة وزارة التضامن الاجتماعى تراجع بيانات المرشحين للفوز بلقب الأم المثالية

الإثنين، 15 مارس 2021 03:00 م

مديريات التضامن بالمحافظات تنتهى من إرسال بيانات الأمهات المرشحة لـ"الأم المثالية" إلى الوزارة.. واللجنة العليا تبدأ المفاضلة وفقا للمعايير.. وأبرز الشروط معرفة القراءة والكتابة وألا يقل السن عن 50 عامًا

الخميس، 11 مارس 2021 06:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة