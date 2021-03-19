اليوم السابع
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الجمعة، 19 مارس 2021 05:35 م
خالد صلاح
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حصاد الوزارات.. الكهرباء: 42% نسبة مشاركة الطاقة المتجددة فى الشبكة القومية بحلول 2035

الجمعة، 19 مارس 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. الكهرباء: 42% نسبة مشاركة الطاقة المتجددة فى الشبكة القومية بحلول 2035 محطة كهرباء
إعداد – أسامة عبد الحميد

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