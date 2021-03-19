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"التضامن" تستأنف الأحد صرف مساعدات نقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة لشهر مارس

الجمعة، 19 مارس 2021 01:00 م
"التضامن" تستأنف الأحد صرف مساعدات نقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة لشهر مارس تكافل وكرامة
كتب مدحت وهبة

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تستأنف وزارة التضامن الاجتماعى الأحد المقبل صرف المساعدات النقدية عن شهر مارس الجارى للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة " وهما الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن ومن ذوى الاحتياجات الخاصة.

وتصرف وزارة التضامن، المساعدات النقدية للمستفيدين من "تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى"، بقيمة تتجاوز 18.5 مليار جنيه سنويا، وذلك لكبار السن غير القادرين على العمل، وأيضا ذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة بجانب صرف مساعدات نقدية للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية ممن لديهم أبناء فى مراحل التعليم المختلفة، بهدف مساعدتهم فى استكمال مراحل تعليمهم، ويحصل الطالب فى مرحلة الابتدائى على منحة شهرية بـ80 جنيها، والطالب فى المرحلة الإعدادية على 100 جنيه وفى المرحلة الثانوية على 140 جنيها، والطفل أقل من 6 سنوات يحصل على 60 جنيها شهريا، بجانب ما يصرف للأسرة من دعم نقدى بقيمة 325 جنيها شهريا بحد أقصى حاليا طفلين داخل الأسرة.

يذكر أن شرط الحصول على برنامج تكافل، أن يكون لعائل الأسرة أبناء من عمر يوم إلى 18 عاما، ومنهم من يحصل على دعم للرعاية الصحية أو من أجل التعليم كما يتم عمل استعلام ميدانى وربط شبكى ومن يريد التقدم عليه أن يتوجه إلى أقرب وحدة اجتماعية ويتم دراسة حالته ومطبق عليه الشروط التى تم ذكرها لقبوله، على أن يكون أبناء الأسرة جميعهم منتظمين فى الدراسة، وألا يكون لديه ملكية عقارات أو أراضى أكثر من نصف فدان".

 


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