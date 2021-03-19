التموين تصرف 75% من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات مارس حتى الأن

كتب مدحت وهبة

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهر مارس الجارى، من خلال بقالى التموين ومنافذ التوزيع، ﻭصرف ما يقرب من 75% حتى الآن من مقررات الشهر الجارى، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.



وتمد وزارة التموين والتجارة الداخلية مخازن شركات المجمعات الاستهلاكية بكافة السلع والمنتجات الغذائية، لصرف مقررات تموين شهر مارس الجارى لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تقوم الشركات الحكومية بتوفير المقررات لبقالى التموين ومنافذ مشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية، كما يتم طرح السلع ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 20%.



وجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد نجحت فى تفعيل العديد من خدمات بطاقات التموين إلكترونيا، فى إطار توجهات الدولة للتحول الرقمى وميكنة الخدمات، بهدف تيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات التموينية، حيث تقوم الوزارة حاليا بتفعيل 4 خدمات على موقع "دعم مصر"، هى: استخراج بدل تالف أو فاقد أو فصل اجتماعى للفرد المتزوج، وما زال مقيدا على بطاقة تموين أسرته، حيث يحق له الفصل من بطاقة الأسرة واستخراج بطاقة تموين خاصة به، وكذلك تفعيل خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى، كذلك إتاحة خدمة استخراج بطاقة تموين جديدة لمن ليست له بطاقة لأصحاب الدخل المنخفض أو المعاشات المنخفضة، وفقا للقواعد المنظمة.