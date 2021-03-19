ساعات وينتهى الشتاء.. تعرف على موعد بدايات فصول السنة وطولها خلال عام 2021

كتب محمود راغب





وينشر "اليوم السابع" لقرائه بدايات وأطوال فصول السنة الأربعة خلال عام 2021، كما يلى: ساعات معدودة وينتهى فصل الشتاء، ويبدأ الاعتدال الربيعى ، والذى يحل على الكرة الأرضية غدا السبت 20 من شهر مارس الجارى، حيث يبدأ فصل الربيع فى نصف الكرة الشمالى، ليكون بذلك أول الفصول فى عام 2021.وينشر "اليوم السابع" لقرائه بدايات وأطوال فصول السنة الأربعة خلال عام 2021، كما يلى:

- فصل الربيع:

موعده: يبدأ السبت 20 مارس

طوله: 92 يوما و17 ساعة و54 دقيقة

- فصل الصيف:

موعده: يبدأ الإثنين 21 يونيو

طوله: 92 يوما و39 ساعة و49 دقيقة

- فصل الخريف:

موعده: يبدأ الأربعاء 22 سبتمبر

طوله : 89 يوما و20 ساعة و38 دقيقة

- فصل الشتاء:

موعده: يبدأ الثلاثاء 21 ديسمبر

طوله: 88 يوما و23 ساعة و35 دقيقة



ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، كشف الدكتور محمد غريب، أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء.

وأضاف أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، لـ"اليوم السابع"، أن هذا المدار يعرف بدائرة البروج، موضحا أنه نتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة؛ وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف.



وبعد يوم من الانقلاب الشتوي مباشرة بدأت حركة الشمس تدريجيا نحو الشمال مقربة من خط الاستواء، فتزداد فترة إشراقها في نصف الكرة الشمالي وتنقص في النصف الجنوبي، وهكذا حتى تتعامد أشعتها تماما على خط الاستواء يوم 21 من شهر مارس الاعتدال الربيعي).