اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 مارس 2021 07:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ساعات وينتهى الشتاء.. تعرف على موعد بدايات فصول السنة وطولها خلال عام 2021

الجمعة، 19 مارس 2021 05:00 ص
ساعات وينتهى الشتاء.. تعرف على موعد بدايات فصول السنة وطولها خلال عام 2021 فصل الربيع
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ساعات معدودة وينتهى فصل الشتاء، ويبدأ الاعتدال الربيعى، والذى يحل على الكرة الأرضية غدا السبت 20 من شهر مارس الجارى، حيث يبدأ فصل الربيع فى نصف الكرة الشمالى، ليكون بذلك أول الفصول فى عام 2021.

وينشر "اليوم السابع" لقرائه بدايات وأطوال فصول السنة الأربعة خلال عام 2021، كما يلى: 
 
- فصل الربيع: 
 
موعده: يبدأ السبت 20 مارس 
طوله: 92 يوما و17 ساعة و54 دقيقة 
 
- فصل الصيف: 
 
موعده: يبدأ الإثنين 21 يونيو 
طوله: 92 يوما و39 ساعة و49 دقيقة 
 
- فصل الخريف: 
 
موعده: يبدأ الأربعاء 22 سبتمبر  
طوله : 89 يوما و20 ساعة و38 دقيقة
 
- فصل الشتاء: 
 
موعده: يبدأ الثلاثاء 21 ديسمبر   
طوله: 88 يوما و23 ساعة و35 دقيقة

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، كشف الدكتور محمد غريب، أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء.
 
وأضاف أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، لـ"اليوم السابع"، أن هذا المدار يعرف بدائرة البروج، موضحا أنه نتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة؛ وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف.

وبعد يوم من الانقلاب الشتوي مباشرة بدأت حركة الشمس تدريجيا نحو الشمال مقربة من خط الاستواء، فتزداد فترة إشراقها في نصف الكرة الشمالي وتنقص في النصف الجنوبي، وهكذا حتى تتعامد أشعتها تماما على خط الاستواء يوم 21 من شهر مارس الاعتدال الربيعي).

الاعتدال الربيعى

الربيع

فصل الربيع

فصل الصيف

الخريف

الشتاء

فصول السنه

النصف الشمالى للكره الارضيه

نصف الكره الارضيه الشمالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انخفاض 8 درجات بحرارة الجو.. الأرصاد: اعتدال بالأحوال الجوية ودرجة الحرارة توالى انخفاضها الأيام المقبلة.. فرص أمطار خفيفة بالإسكندرية ومطروح وتمتد لبلطيم ورشيد غدا.. وتحذير عاجل للمواطنين من تخفيف الملابس

الخميس، 11 مارس 2021 01:11 م

الأرصاد: اعتدال بالطقس ودرجات الحرارة توالى انخفاضها والعظمى بالقاهرة 26

الخميس، 11 مارس 2021 11:12 ص

20 يوما وينتهى الشتاء.. الاعتدال الربيعى 21 مارس وبداية فصل الربيع

الأحد، 28 فبراير 2021 12:27 م

31 يوما وينتهى الشتاء.. 21 مارس الاعتدال الربيعى وبداية فصل الربيع بالنصف الشمالى للكرة الأرضية والاعتدال الخريفى بالنصف الجنوبى.. مدة النهار والليل تتساوى في "عيد الأم" 12 ساعة لكل منهما.. والصيف يبدأ 21 يونيو

الأربعاء، 17 فبراير 2021 08:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة