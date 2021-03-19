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القوى العاملة: صرف مليار و49 مليون جنيه إعانات لـ600 ألف عامل بالسياحة والنسيج

الجمعة، 19 مارس 2021 12:14 م
القوى العاملة: صرف مليار و49 مليون جنيه إعانات لـ600 ألف عامل بالسياحة والنسيج وزارة القوى العاملة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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أكدت وزارة القوى العاملة، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حاليا باستكمال صرف الدفعة 54 من إعانات الطوارئ للعاملين بقطاع السياحة المتضررين من فيروس كورونا وقطاع الغزل والنسيج، وقطاعات أخرى، كاشفا عن أن إجمالى ما تم صرف من الصندوق لهذه القطاعات بسبب (كوفيد - 19) وصل إلى مليار و49 مليونا و98 ألف جنيه، صرفت لنحو 600 ألف و519 عاملا، يعملون فى 81 ألفاً 559 منشأة، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بالقطاعات المتضررة، وفى مقدمتها السياحة المتضررة.

ولفت الوزارة فى بيان اليوم، إلى أن بالنسبة لقطاع السياحة (خاص وعام ) تم صرف 890 مليونا و407 آلاف جنيه، صرفت لـ509 آلاف و350 عاملا يعملون فى 8354 منشأة، أما بالنسبة لقطاع الغزل والنسيج (خاص وعام) تم صرف 100 مليون و212 ألف جنيه، صرفت لـ77 ألفا و725 عاملا، يعملون فى 100 منشأة، كما تم صرف 58 مليونا و479 جنيها لـ23 ألفا 444 عاملا، يعملون فى 105 منشأة بقطاعات خاص وعام.

وأكد وزارة القوى العاملة، أنه تم وضع قواعد للصرف للقطاعات المتضررة خاصة لقطاع السياحة، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذى بدوره بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.

 


القوى العاملة

صندوق إعانات الطوارئ

اعانات الطوارئ للسياحة

اليوم السابع بلس

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