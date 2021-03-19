غدا ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة والعظمى بالعاصمة 30 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا السبت، ارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية دافئ على السواحل الشمالية الشرقية والرياح نشطة، وطقس حار على جنوب سيناء والرياح معتدلة، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وأتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة.