الكهرباء: 42% نسبة مشاركة الطاقة المتجددة فى الشبكة القومية بحلول 2035

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تسعى لتنفيذ خطتها لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42% بحلول عام 2035.

وقال حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة تولى اهتماما كبيرا لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتوليد الكهرباء من الشمس والرياح، وهو ما مكن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من تحقيق إنجازات كثيرة خلال فترة قصيرة، ومن بينها تحقيق النسبة المخطط الوصول لها بحلول عام 2022 من مشاركة الطاقة المتجددة قبل الموعد المحدد لها، حيث تبلغ حاليا نسبة مشاركة الطاقة المتجددة من الحمل الأقصى للكهرباء 20%، وهى النسبة التى كان مخطط الوصول لها فى 2022.



وأضاف حمزة، أن الطاقات المتجددة أصبحت موجودة على الشبكة القومية للكهرباء بشكل ملحوظ، حيث يصل إجمالى القدرات المولدة من الطاقات المتجددة حاليا بنسبة تجاوزت الـ20% من إجمالى الحمل الأقصى للكهرباء، لافتا إلى أن مصر تمتلك حاليا تم أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية فى عاصمة العالم للطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان بقدرة 1465 ميجا وات.



وأشار حمزة، إلى أن إجمالى قيمة الاستثمارات الجديدة الخاصة بمشروعات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة "شمس ورياح"، التى جرى إضافتها خلال العام الحالى بلغت ما يقرب من 6 مليارات جنيه تشمل المشروعات الحكومية والخاصة.