اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. التعليم: غرف عمليات لمتابعة بدء الترم الثانى مع المديريات

السبت، 13 مارس 2021 05:41 م
حصاد الوزارات.. التعليم: غرف عمليات لمتابعة بدء الترم الثانى مع المديريات وزارة التربية والتعليم
كتبت آية دعبس

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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