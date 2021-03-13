حصاد الوزارات.. التعليم: غرف عمليات لمتابعة بدء الترم الثانى مع المديريات

شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
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