‏‎التأمينات تستأنف غدا صرف معاشات شهر مارس لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة

كتب ــ مدحت وهبة

تستأنف الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى غدا الأحد، صرف معاشات شهر مارس لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

‏‎وتتيح الهيئة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت "ميزة" مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلى و المقدر عددها 12 ألف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية اعتبارا من أول يوم بالشهر.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات والمعاشات يجيز في باب تأمين إصابات العمل، لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز، ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية، وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة، وينص على أنه مع عدم الإخلال بحق المصاب في العلاج والرعاية الطبية، لا يجوز إعادة تقدير درجة العجز بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته.