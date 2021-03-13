اليوم السابع
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التعليم: غرف عمليات لمتابعة بدء الفصل الدراسى الثانى مع المديريات والمدارس

السبت، 13 مارس 2021 10:00 ص
التعليم: غرف عمليات لمتابعة بدء الفصل الدراسى الثانى مع المديريات والمدارس طلاب المدارس فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى
كتب ــ محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تشكيل غرف عمليات فى الإدارات والمديريات لمتابعة بدء الفصل الدراسي الثاني مع المدارس بالتنسيق مع مديريات الصحة فى المحافظات، موضحة أن هناك تقارير يومية ترسل من المديريات بشكل يومى لرصد كل تفاصيل اليوم  الدراسى، موضحة أن كتب الترم الثانى وصلت إلى المدارس وسيتم تسليمها للطلاب مباشرة.
 
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توزيع المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2021/2020، وذلك للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.

وعن مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية:

 

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021
اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021
اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021

مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:

 

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021
اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الإثنين الموافق 26 أبريل 2021
اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل الموافق 2021

مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:

 

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021
اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021
اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021

مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

 

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021
اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء 30 مارس 2021

مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

 

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021
اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الإثنين الموافق 26 أبريل 2021

مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

 

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021
اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021
 
 

التربية والتعليم

توزيع مناهج الترم الثانى

اخبار مصر

اخبار مصرية

بدء الدراسة

الفصل الدراسي الثاني

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